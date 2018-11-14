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'Melania Trump Beyaz Saray danışmanını kovdurdu' iddia edildi

Amerika'da First Lady Melania Trump'ın geçen ay yaptığı Afrika turu sırasında kadrosu ile çatışma yaşadığı iddia edilen Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'i görevden aldırdığı öne sürüldü.

14 Kasım 2018 Çarşamba 10:23
'Melania Trump Beyaz Saray danışmanını kovdurdu' iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'i görevden aldırdığı ileri sürüldü.

Melania Trump'ın Sözcüsü Stephanie Grisham, Ricardel'in görevinden alındığına dair haberler üzerine yaptığı açıklamada, "First Lady makamının görüşü, onun (Mira Ricardel) bu Beyaz Saray'da hizmet etme onuruna artık layık olmadığıdır." dedi.

Melania Trump'ın Ricardel'in kovulması için Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a telkinde bulunduğu iddia edildi.

Ricardel'in görevden alınıp alınmadığına dair Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 10:23
  1. ABD
  2. Melania Trump
  3. Mira Ricardel

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