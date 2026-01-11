  • İSTANBUL
Meksika’dan Trump’ın "Kara Harekatı" tehdidine yanıt gecikmedi!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksikalı kartellere yönelik "kara harekatı başlatacağız" çıkışı, Meksika cephesinde şaşkınlık ve hareketlilik yarattı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, toprak bütünlüğü ve egemenlik kırmızı çizgilerini hatırlatarak, krizi çözmek için "Gerekirse Trump ile bizzat konuşurum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fox News mülakatında sarf ettiği "Karteller Meksika’yı kontrol ediyor, kara harekatlarına başlayacağız" sözleri, komşu Meksika’da diplomatik alarm verilmesine neden oldu.

Ulusal Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, bu tehditkar açıklamaların kendilerini şaşırttığını, zira iki ülke arasındaki güvenlik koordinasyonunun son derece iyi işlediğini belirtti.

"EGEMENLİĞİMİZDEN TAVİZ VERMEYİZ"

Sheinbaum, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun daha birkaç gün önce iki ülke arasındaki başarılı iş birliğinden bahsettiğini hatırlatarak,

"Başka bir senaryoyu (müdahaleyi) düşünmek istemiyoruz. Meksika’nın toprak bütünlüğü ve egemenliği korunmalıdır" dedi. İletişimi sıkılaştırma talimatı verdiğini söyleyen Sheinbaum,

Dışişleri Bakanı Ramon de la Fuente’nin Amerikalı mevkidaşıyla görüşeceğini, ihtiyaç duyulması halinde kendisinin de Trump ile doğrudan temasa geçeceğini vurguladı.

MEKSİKA'DA "TRUMP" ENDİŞESİ

Trump’ın kartellere karşı orduyu sahaya sürme niyetine karşılık, Meksika hükümeti "ortak çalışma grupları" ve "istihbarat paylaşımı" vurgusuyla tansiyonu düşürmeye çalışıyor.

Meksika Ulusal Muhafızları ile ABD Kuzey Komutanlığı arasındaki mevcut anlaşmaları hatırlatan Sheinbaum, çözümün tek taraflı müdahale değil, koordinasyonun güçlendirilmesi olduğunu savundu.

