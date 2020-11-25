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Dünya Meksika'daki toplu mezarda onlarca ceset bulundu
Dünya

Meksika'daki toplu mezarda onlarca ceset bulundu

Meksika'nın batısında yer alan Jalisco eyaletinde bulunan toplu mezarda 113 ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 05:55:00 -
Meksika'daki toplu mezarda onlarca ceset bulundu

Ülke basınında çıkan habere göre, Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Jalisco'ya bağlı El Salto kentindeki bir arazide yapılan aramalarda toplu mezarda 103 cesedin tespit edildiği belirtildi.

Cesetler üzerinde yapılan ilk incelemelerde ikisi kadın 30 kişinin kimliği aileleri tarafından teşhis edildi.

Diğer cesetler üzerinde kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Arama Komisyonunun ekim ayında yayınladığı rapora göre, Jalisco'da 2006-2020 yılları arasında yapılan kazılarda bulunan gizli mezarlarda 897 ceset tespit edildi.

Ülke genelinde ise 2006'dan bu yana yapılan kazılarda 4 bin 92 gizli mezardan toplamda 6 bin 900 kişiye ait cesetler çıkarıldı.

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