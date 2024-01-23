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Dünya Meksika'daki operasyonda 12 çete üyesi öldürüldü
Dünya

Meksika'daki operasyonda 12 çete üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-23 01:21:00 -
Meksika'daki operasyonda 12 çete üyesi öldürüldü

Meksika'nın Sonora eyaletinde, polisin operasyonu sırasında çıkan çatışmada 12 çete üyesi öldürüldü.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Hermosillo kentinde, çete liderini gözaltına almaya çalışan polislere ateş açıldı.

Polislerin karşılık vermesi sonucu çıkan çatışmada, 12 çete üyesi öldürülürken, 7 çete üyesi ise olay yerinde kaçtı.

Takviye polis ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde 21 uzun namlulu silah ele geçirildi. Burada bulunan 6 kamyonete el konuldu.

Eyalet Savcılığı, olaya ilişin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA
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