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Aktüel

Meksika'da yol kenarında 7 ceset bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-09 16:54:00 -
Meksika'da yol kenarında 7 ceset bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yol kenarında 7 erkek cesedinin bulunduğu bildirildi.

Yetkililer, Guanajuato'nun Michoacan eyaleti sınırında yol kenarında üzerlerinde çok sayıda kurşun izi olan 7 erkek cesedinin bulunduğunu belirtti.

Olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı ve çeşitli silahlar olduğu bilgisini paylaşan yetkililer, söz konusu 7 kişinin orada öldürülmüş olabileceğini aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Jalisco New Generation karteli üyesi olduğu düşünülen ve üzerlerinde askeri kıyafetler ve silahlar bulunan bir grup hafta sonu sosyal medyada yayınladıkları bir videoda "Santa Rosa de Lima" isimli kartelin üyelerini tehdit etmişti.

2017’den bu yana Guanajuato genelindeki yetki alanını artırmak isteyen söz konusu iki kartelin çatışmalarında 9 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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