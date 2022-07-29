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Dünya Meksika'da tır araçları biçti! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Meksika'da tır araçları biçti! Ölü ve yaralılar var

Meksika’da tırın duran trafikteki 8 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-29 18:59:00 - 2022-07-29 19:21:20

Meksika’da tırın duran trafikteki 8 araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Meksika’nın Jalisco eyaletinin Tlaquepaque şehrindeki bir karayolunda çift dorseli bir tır önünde bulunan 7 otomobil ve 1 motosikleti ezdi. Kazada otomobillerden 1’inin sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Kaza sebebiyle araçlarda büyük hasar oluştuğu görülürken, araçları içerisinde sıkışan 2 kişi ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Karayolu 5 saat boyunca trafiğe kapatıldı

Polis ekipleri tarafından yapılan açıklamada 7 otomobil ve 1 motosikletin dahil olduğu kazanın, tırın frenindeki bir arıza nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.
Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları nedeniyle karayolu 5 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

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