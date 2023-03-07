Meksika'da terk edilmiş halde TIR kasasında 343 düzensiz göçmen bulundu
Meksika'nın doğusunda terk edilmiş halde bir TIR'ın kasasında 343 düzensiz göçmen bulunduğu bildirildi.
Meksika Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, Veracruz eyaletindeki bir TIR'ın kasasında Honduras, El Salvador, Guatemala ve Ekvador uyruklu göçmenlerin tespit edildiği belirtildi.
INM, bulunan 343 göçmenden 103'ünün küçük yaşta çocuklardan oluştuğunu kaydetti.
Başsavcılık Ofisi (FGR) ve Ceza Soruşturma Ajansı (AIC) olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Bulunan TIR'ın şoförünün olay yerinden kaçtığı ve göçmenlerin insan kaçakçıları tarafından ABD'ye götürülme vaadiyle kandırıldığı değerlendiriliyor.
INM, geçen hafta ülkenin Baja Colifornia eyaletindeki bir otel odasında ise 79 göçmenin bulunduğunu duyurmuştu.
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Meksikalı yetkililerin verilerine göre, ülkede 8,76 milyon belgelenmemiş göçmenin yaşadığı düşünülüyor.
Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan düzensiz göçmenler çoğu zaman insan tacirlerinin eline düşüyor.
Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.
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