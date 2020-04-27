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Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 46 kişi öldü

2020-04-27 17:58:23 -
Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 46 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 1351'e çıktı. Vaka sayısı da 835 artarak 14 bin 677'ye ulaştı.

Meksika'nın talebi kapsamında Çin'den gönderilen içerisinde 153 bin maske ve çeşitli tıbbi malzemenin bulunduğu uçak başkent Meksiko'ya ulaştı.

Çin'den Meksika'ya en son 20 Nisan'da maske ve tıbbi ekipman gönderilmişti.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.





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