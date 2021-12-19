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Dünya Meksika’da silahlı saldırı! 4 ölü
Dünya

Meksika’da silahlı saldırı! 4 ölü

Meksika'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 11:05:00 -
Meksika’da silahlı saldırı! 4 ölü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde eve yapılan silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eyalet savcılığı, silahlı saldırının Guanajuato eyaletinin güneybatı bölgesinde yer alan Cueramaro kasabasında gerçekleştiğini açıkladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili detay paylaşılmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ülkede cinayet oranlarının yüksek olduğu eyaletler arasından önde gelen Guanajuato uyuşturucu çetelerinin hakimiyet mücadelelerine sahne oluyor.

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