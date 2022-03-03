  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya "son dakika" geçtiler! Rusya'dan "Nükleer savaş" açıklaması

Türkiye'nin en büyük maden rezervi bulunmuştu! Şimdi de doğal gaz müjdesi geldi

Haluk Özdil, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası sıradaki felaketi açıkladı: Bankaların fişini çekecekler! 8 gün boyunca...

Süleyman Soylu paylaştı! Tüm Türkiye merakla bekliyor

Batı hayranlarının kulağına küpe olsun! Bilal Erdoğan öyle bir tavsiyede bulundu ki...

Altın için bomba tahmini duyuran İslam Memiş uyardı: Hemen bunu yapın

Milletin bağışı bile Cumhuriyet’e battı

Ukrayna'ya ait gemi Rus füzesiyle vuruldu! O anlar kayda geçti

Bak sen şu Tarkan'a! Kaz dağlarında villası dökülüyor cilası

Parlamenter sistem gelmeden karşı karşıya geldiler! Meral Mersin'e Kemal tersine
Dünya Meksika’da şiddetli deprem
Dünya

Meksika’da şiddetli deprem

Meksika’nın güneyinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 18:59:00 -
Meksika’da şiddetli deprem

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Veracruz eyaletindeki Nopalapan’a 12 kilometre uzaklıkta meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Mexico Şehri Hükümet Şefi Claudia Sheinbaum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ihtiyaten bazı binaların tahliye edildiğini ve metro sisteminin yeniden başlatıldığını duyurdu.

Devlet başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da depremin meydana geldiği bölgede henüz can veya mal kaybının bildirilmediğini söyledi.

Öte yandan Meksika Ulusal Sismoloji Servisi de depremin büyüklüğünü 6,2 olarak duyurdu.

Sosyal medya kullanıcıları ise depremin Veracruz eyaletinde şiddetli bir şekilde hissedildiğini hesaplarından paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay