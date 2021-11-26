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Dünya Meksika’da saldırı! 3 ölü
Dünya

Meksika’da saldırı! 3 ölü

Meksika’nın Sonora eyaletinde silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 10:45:00 -
Meksika’da saldırı! 3 ölü

Meksika’nın Kuzey sınırındaki Sonora eyaletinde, bir belediye binası yakınında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Eyalet yetkilileri, polis ve donanma ekiplerinin karşılık verdiği saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yetkililer, bölge sakinlerini şehir merkezinden uzak durmaya çağırdı.

Saldırının, Miguel Aleman kasabası yakınlarında 14 gizli mezar bulunduğunun açıklanması sonrasında gerçekleşmesi dikkati çekti.

Yetkililer, kasaba yakınlarındaki bir bölgede, yanmış, çürümüş cesetlerin bulunduğunu ancak kurbanların sayısının henüz belirlenmediğini kaydetti.

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