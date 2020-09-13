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Aktüel Meksika'da sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu
Aktüel

Meksika'da sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 20:59:08 -
Meksika'da sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da eylül başından bu yana sahile vuran 137 deniz aslanı ölüsü bulundu.

Meksika çevre koruma bürosundan yapılan açıklamada, ölü deniz aslanlarına, Baja California Sur eyaletinde Comondu bölgesinde 130 kilometrelik sahil bandında rastlandığı bildirildi.

Yetkililer ölü deniz aslanlarına ilişkin ilk ihbarı 4 Eylül'de aldı ve bölgede araştırma başlatıldı.

Ölü deniz aslanlarında, balık ağlarına takıldıklarına ya da teknelerle çarpıştıklarına dair izlere rastlanmadı.

Hayvanlardan, neden öldüklerini tespit etmek için doku örnekleri alındı.

California deniz aslanları, Meksika'da koruma altındaki türler arasında bulunuyor.

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