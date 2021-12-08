Meksika'da patlama! Ölüler var

Meksika'da yasa dışı faaliyet gösteren bir havai fişek tesisinde patlama oldu. Meydana gelen patlamada 2'si çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Puebla Sağlık Bakanı Ana Lucia Hill, eyaletin başkenti Puebla kentinin doğusunda yer alan bir havai fişek tesisinde patlama meydana geldiğini açıkladı.

Hill, patlama nedeniyle aralarında 2 çocuğun da olduğu 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Puebla Valisi Miguel Barbosa da yaptığı açıklamada, söz konusu tesisin yasa dışı olduğunu ve havai fişekle ilgili kaydının bulunmadığını belirtti.

Eyalet yetkilileri, tesiste havai fişek üretiminin mi yoksa satışının mı yapıldığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Ulusal Muhafızlar'ın olay yerinden servis ettiği fotoğraflarda, patlamanın etkisiyle tesisin enkaza dönüştüğü, çevredeki araçların yandığı ve evlerin duvarlarının zarar gördüğü göze çarptı.

Meksika yasalarına göre, havai fişek gibi maddelerin yapım veya satışıyla ilgili tesisler için Savunma Bakanlığının izni gerekiyor.