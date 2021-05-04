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Dünya Meksika'da metro üst geçidinin yola çökmesi sonucu 15 kişi öldü
Dünya

Meksika'da metro üst geçidinin yola çökmesi sonucu 15 kişi öldü

Meksika'da metro üst geçidinin, üzerindeki tren vagonlarıyla çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:37:00 -
Meksika'da metro üst geçidinin yola çökmesi sonucu 15 kişi öldü

Meksika basınındaki haberlere göre, yetkililer, başkent Meksiko'da bakımda olan metro üst geçidinin bir kısmının, üzerindeki tren vagonları ile çöktüğünü açıkladı.

Yetkililer, vagonların geçidin altında bulunan yoldaki araçların üstüne düştüğünü ifade etti.

Kazada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 70 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, geçidin yoldan yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğunu kaydetti.

Yetkililer, kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle arama kurtarma çalışmalarının başladığını söyledi.

Meksiko City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, olay yerine ulaştığını belirtti.

Sheinbaum, kazada 15 kişinin öldüğünü, yaralılar olduğunu ve bir aracın enkaz altında kaldığını ifade etti.

Meksika basınına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre, bir ucu üst geçitte takılı kalan bir vagonun diğer ucu yolda bulunuyor.

Görüntülerde, ekiplerin merdiven yardımıyla vagonlara ulaşarak çalışmalarını sürdürmesi dikkat çekti.

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