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Dünya Meksika'da küçük uçak düştü! 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı
Dünya

Meksika'da küçük uçak düştü! 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-04-09 20:30:00 - 2023-04-09 20:30:40

Meksika’nın Mazatlan şehrinde küçük uçağın denize düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika’nın Mazatlan şehrinde küçük uçağın denize düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika’nın Mazatlan şehrinde küçük uçak denize düştü. Kazada uçağın pilotu ile 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, uçaktaki 4 kişi de yaralandı. Kaza sonrası limanda bulunanlar tekneler ile uçağın düştüğü bölgeye giderken, bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Meksika Deniz Kuvvetleri ekipleri, 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığını aktararak, pilotun cansız bedenine ise ulaşılamadığını ve uçağın enkazı ile batmış olabileceğini ifade etti.

Enkaz çalışması devam ediyor

Görgü tanıkları, uçağın motorunda yaşanan arıza sonucu pilotun acil iniş yapmaya çalıştığını ancak kontrolü kaybederek denize düştüğünü ifade etti. Uçağın enkazının denizden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
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