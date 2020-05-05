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Aktüel

Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 271'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 17:41:16 -
Meksika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 271'e yükseldi

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 117 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2 bin 271'e, vaka sayısı ise 1434 artarak 24 bin 905'e yükseldi.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı da 15 bin 938'e ulaştı.

Öte yandan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Kovid-19'la mücadelesine destek için ABD'nin gönderdiği tıbbi malzemeler taşıyan uçağın başkent Meksiko'ya ulaştığını duyurdu.







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