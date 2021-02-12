  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Meksika'da koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü
Sağlık

Meksika'da koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü

Meksika'da bebeğiyle beraber koronavirüse yakalanan ve yeni doğum yapan 23 yaşındaki annenin sütü yeşil renge döndü.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 18:20:00 -
Meksika'da koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü

Meksika'da yeni doğum yapan 23 yaşındaki Anna Cortez ve bebeği, koronavirüse yakalandı. Hastalıkla savaşırken sütü yeşil renge dönen Cortez, sütün normal rengine döndükten iki gün sonra ise virüsü atlattı.

Sütü yeşil renge döndü

Meksika'nın Monterrey kentinde yaşayan yeni doğum yapan genç anne Anna Cortez ve bebeği, koronavirüse yakalandı. Cortez, sütünün hastalıkla savaşırken yavaş yavaş açık yeşil renge döndüğünü ve sütünün normal renge dönmesinden iki gün sonra ise koronavirüs testinin negatif çıktığını belirtti.

Bebeği koruyan doğal antikorlar

Anna Cortez yaptığı açıklamada uzman bir çocuk doktoruna danıştığını ve doktorun sütün rengine rağmen güvenli olduğuna dair kendisine güvence verdiğini ifade etti.

 

Cortez, doktorunun kendisine yaptığı açıklamada, anne sütündeki renk değişikliğinin vücudun koronavirüsle savaşırken bebeği koruyan doğal antikorlar tarafından tetiklenmiş olabileceğini belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar ise, yeşil rengin annenin beslenmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü, ancak 23 yaşındaki kadın, yeme alışkanlıklarında hiçbir değişiklik olmadığını ve çok fazla yeşillik yemesine rağmen sütünün her zaman beyaz olduğunu ifade etti.

Anna Cortez, "Aynı zamanda bir emzirme danışmanı olan kızımın çocuk doktoru ile konuştum ve annenin hastalandığında veya bebek hastalandığında anne sütünün değişip antikorlarla uyum sağladığını söyledi. Vücudunuz ne yaptığını bilir ve sütünüzdeki bir şeyi değiştiriyorsa, bunun nedeni vücudunuzun ihtiyacı olan şeydir." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor
Dünya

Fotoğraflarla ortaya çıktı! Altın akıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Peru'daki Amazon yağmur ormanlarındaki yasa dışı altın madenciliğini fotoğraflarla ortaya çıkardı...
Dolarda yeni senaryo! “İnanılmaz kötü olur”
Ekonomi

Dolarda yeni senaryo! “İnanılmaz kötü olur”

Fon yöneticisi Işık Ökte, dünyanın önde gelen bankalarından HSBC'nin 2021 yıl sonu 6,50 dolar/TL tahminini değerlendirdi. Ökte, "Böyle bir s..
Barzani'nin partisinden flaş açıklama! PKK'nın iddialarına cevap verdi
Dünya

Barzani'nin partisinden flaş açıklama! PKK'nın iddialarına cevap verdi

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğindeki KDP, terör örgütü PKK'nın son günlerde ortaya attığı operasyon iddiasına ilişkin açıklama yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay