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Dünya Meksika’da korkunç kaza: 54 ölü
Dünya

Meksika’da korkunç kaza: 54 ölü

Meksika’nın Chiapas eyaletinde Tuxtla-Chiapa de Corzo otoyolunda göçmenleri taşıyan TIR’ın kaza yapması sonucu en az 54 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 10:51:00 -
Meksika’da korkunç kaza: 54 ölü

Chiapas Valisi Rutilio Escandon kazaya dair yaptığı açıklamada, 49 kişinin olay yerinde, 5 kişinin de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini ve 83’ü erkek 22’si kadın olmak üzere 105 kişinin de yaralandığını belirtti.  Meksika Kızıl Haçı da 50 sağlık görevlisinin desteğiyle, Tuxtla- Chiapa de Corzo otoyolunda TIR’ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralılarla ilgilendiklerini bildirdi.

54 ölü 105 yaralı

Başsavcılık Ofisi’nden (FGR) kazaya dair yapılan açıklamada ise onlarca göçmenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ulusal Muhafızlar (GN) da yaptıkları açıklamada, Chiapas’ta bir otoyolda meydana gelen göçmenlerin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle üzüntü duyduklarını, kazadan etkilenenleri desteklemek ve soruşturmalara yardımcı olmak için Meksika Ulusal Göç Enstitüsü (INM) ve ilgili yetkililerle yakın temasta olduklarını ifade etti.

“Çok acı verici”

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da yaptığı açıklamada, “Chiapas’ta Orta Amerika göçmenlerini taşıyan bir TIR’ın devrilmesinin neden olduğu trajediden derin üzüntü duyuyorum. Çok acı verici” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

I.h.bellik

Göcmenler nereli acaba.Ezberden söylüyorum ümmetin kaderine terk edilmiş islam ülkelerinden biridir merak etmeyin.Ne aci ve hüzün veric...Aaah ah.Ahki ne ah.
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