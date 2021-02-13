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Dünya Meksika'da inanılmaz olay! İnsan parçalarıyla dolu 18 çanta...
Dünya

Meksika'da inanılmaz olay! İnsan parçalarıyla dolu 18 çanta...

Meksika'nın Jalisco eyaletinde, içinde kesilmiş insan parçalarının bulunduğu 18 çanta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:47:00 -
Meksika'da inanılmaz olay! İnsan parçalarıyla dolu 18 çanta...

Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde içinde insan parçalarının olduğu 18 çanta bulundu. Bu parçaların kaç kişiye ve kimlere ait olduğu ise incelemeler sonucunda belli olacak.

Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, araştırmalar sonucunda çantalarda ele geçirilen kemiklerin kaç kişiye ait olduğunun belirlenmesi için adli tıp morguna gönderildiği kaydedildi.

İnsan Hakları Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, 2006 ila 2021 yılları arasında Meksika'da 82 binden fazla insanının kaybolduğunu açıkladı. Ülkenin Jalisco eyaletinde faaliyet gösteren "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteli bölgede en güçlü grup olarak biliniyor.

Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.

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