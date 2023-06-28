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Dünya Meksika'da havai fişek atölyelerinde patlama
Dünya

Meksika'da havai fişek atölyelerinde patlama

Yeniakit Publisher
2023-06-28 23:19:00 - 2023-06-28 23:43:35
Meksika'da havai fişek atölyelerinde patlama

Meksika'da 2 havai fişek atölyesinde meydana gelen patlamalarda 10 kişi yaralandı.

Meksika’da Tultepec ve Zumpango şehirlerinde bulunan 2 ayrı havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi. Patlamalar sonucu 6’sı polis olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. İlk patlama Zumpango şehrindeki atölyede yaşanırken, buradaki patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Zumpango’nun ardından kısa süre sonra Tultepec şehrinde bulunan bir diğer havai fişek atölyesinde de patlama meydana gelirken, ekiplerin müdahalesi sırasında atölyede ikinci bir patlama yaşandı. Atölyedeki patlamalar sırasında 6’sı polis toplam 9 kişi yaralandı. Tultepec şehrindeki atölyede meydana gelen ikinci patlama çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Yetkililer, patlamalarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken, olayların gerçekleştiği atölyelerin yasal izinlerinin bulunduğunu belirtti.

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