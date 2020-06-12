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Aktüel

Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı

Meksika’da polis tarafından öldürülen genç futbolcu son golünü düzenlenen cenaze töreninde tabutu ile attı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:49:47 -
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı

Meksika’da polis tarafından öldürülen genç futbolcu son golünü düzenlenen cenaze töreninde tabutu ile attı.



Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde 9 Haziran tarihinde polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törende arkadaşları Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından arkadaşları Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak, golü kutladı.


Öte yandan Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.

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