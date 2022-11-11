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Dünya Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırıda 9 kişi öldü
Dünya

Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 08:16:00 -
Meksika'da gece kulübüne silahlı saldırıda 9 kişi öldü

 Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Apaseo El Alto kasabasında, bir grup silahlı kişi gece kulübüne baskın yaptı.

Yerel yetkililer, saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Zanlılar olay yerinden kaçtı. Polis, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Öte yandan Empalme Escobedo kasabasında, çeteler arasında yaşanılan silahlı çatışmada ise 12'den fazla araç ile birkaç iş yerinin ateşe verildiği belirtildi.

Böylece Guanajuato eyaletinde yılbaşından bu yana öldürülen kişi sayısı 2 bin 424'e yükseldi.

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