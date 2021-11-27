Meksika'da freni arızalanan otobüsün evlere çarpması sonucu 19 kişi öldü
Meksika'da, freni arızalanan otobüsün yoldan çıkarak evlere çarpması sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, Meksiko eyaletine bağlı Joquicingo kasabasındaki Joquicingo-Malinalco otoyolunda freni arızalan yolcu otobüsü yoldan çıkarak evlere çarptı.
Yetkililer, kazada 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 20 kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.