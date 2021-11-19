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Gündem Meksika'da feci olay! 9 asılı 10 ceset
Gündem

Meksika'da feci olay! 9 asılı 10 ceset

Uyuşturucu çeteleri için Meksika’ geniş çaplı operasyon yapıldı. Operasyon sonrasında 9'u üst geçide asılı, 10 cesetin bulunduğu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:40:00 -
Meksika'da feci olay! 9 asılı 10 ceset

Meksika'nın Zacatecas eyaletinde 9'u üst geçitten sallandırılmış halde olmak üzere, 10 ceset bulundu.

Zacatecas Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, eyaletin Cuauhtemoc bölgesindeki bir üst geçidin korkuluklarına asılı 9 cesedin tespit edildiği, 1 cesedin ise yol kenarında bulunduğu belirtildi.

10 cesedin de erkek olduğu kaydedilen açıklamada, kurbanların kimliğine dair bilgi verilmedi.

Yerel basınındaki haberlere göre, pazartesi günü de Zacatecas'ta 3 ceset köprüye asılı bulunmuştu.

Uyuşturucu çeteleri için stratejik önemi olan Zacatecas eyaletinin kontrolü için ülkenin en güçlü kartelleri Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Sinaloa, sıklıkla karşı karşıya geliyor.

Zacatecas'da geçen yıl 1065, bu yılın ilk 7 ayında ise 800'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Federal veriler, Meksika'da bu yılın ilk 9 ayında 25 binden fazla kişinin cinayete kurban gittiğine işaret ediyor.

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