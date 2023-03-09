Meksika'da dev yangın: Binlerce kişi tahliye edildi

Meksika’nın başkenti Mexico City’de sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.

Mexico City’deki Azcapotzalco Belediyesine bağlı San Antonio sanayi bölgesinde büyük bir yangın çıktı. Karton deposunda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle bölgedeki 3 bin kişi güvenlik amacıyla tahliye edildi. Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden Mexico City İtfaiyesi'ne çevre belediyelere ait itfaiye ekipleri de destek verdi. Yangın, en az 30 itfaiye aracının katıldığı çalışmalar sonucu yaklaşık 3 saatin ardından söndürüldü. Olayda can kaybı ise yaşanmadı.

Mexico City İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, 5 bin metrekarelik alanı etkileyen alevlerin San Antonio sanayi bölgesindeki 7 iş yerinde yüzde 80 hasara neden olduğu bildirildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken, etkilenen iş yerlerinde bol miktarda karton, plastik ve lastik gibi malzemeler bulunmasının alevlerin yayılmasını kolaylaştırdığı düşünülüyor.