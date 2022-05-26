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Dünya Meksika’da deprem
Dünya

Meksika’da deprem

Meksika’nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 02:03:00 -
Meksika’da deprem

Meksika’nın güneyinde 5,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Ulusal Sismoloji Servisi (SSN), merkez üssü Oaxaca eyaletindeki La Crucecita kentinin 44 kilometre kuzeydoğusunda meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Sivil Korumu Birimleri ve Ulusal Acil Durum Komitesinin (CNE), sarsıntıya ilişkin değerlendirme yapmak üzere iletişime geçtiği bilgisi paylaşıldı.

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