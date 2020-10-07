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Aktüel Meksika'da Delta kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi
Aktüel

Meksika'da Delta kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 20:50:06 -
Meksika'da Delta kasırgası nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi tahliye edildi

ANKARA (AA) - Meksika'da "kategori 4" seviyesindeki Delta kasırgasının, Yucatan Yarımadası'na doğru hızla ilerlemesi nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi için tahliye kararı verildi.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Yucatan ve Quintana Roo eyaletlerinde devam eden Delta kasırgasının hızını artırması üzerine yetkililer, turistlerin de olduğu 40 bini aşkın kişiyi korumaya aldı.

Sivil Savunma Ajansı yetkilisi Luis Alberto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu ana kadar Delta kasırgası nedeniyle hayatını kaybeden olmadığını ancak kasırganın şiddetinin güçlü olduğunu belirterek halkı uyardı.

Cancun kentindeki bazı elektrik santrallerinde hasar meydana geldiğine işaret eden Alberto, Cozumel Adası'nın yüzde 70'ine elektrik verilemediğini söyledi.

Alberto, kasırganın olası etkilerine karşı 45 aktif sığınak ve 29 barınağın hazır tutulduğunu sözlerine ekledi.

Meteoroloji uzmanları, Karayip Denizi'ndeki Cozumel Adası'na yaklaşık 220 kilometre mesafeden kuzeybatı yönünde ilerleyen Delta'nın beraberinde getirebileceği şiddetli yağışların iç kesimlerde ani sellere ve su seviyelerinin artmasına yol açabileceği konusunda uyarmıştı.

Delta'nın Meksika Körfezi'ne doğru hareket etmeden önce Yucatan Yarımadası'nı vuracağı ve birkaç saat etkili olacağı tahmin edilmişti.









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