  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Meksika'da çok sayıda yunus karaya vurdu! Otopsi yapılacak
Dünya

Meksika'da çok sayıda yunus karaya vurdu! Otopsi yapılacak

Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz şehrindeki Califin Plajı'nda en az 30 yunusun karaya vurduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 23:13:00 -
Meksika'da çok sayıda yunus karaya vurdu! Otopsi yapılacak

Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde yer alan La Paz şehrindeki Califin Plajı'nda en az 30 yunusun karaya vurduğu bildirildi. Meksika Federal Çevre Koruma biriminden ekipler, ölü yunusları incelemek ve olayın nedeni araştırmak için bölgede incelemede bulundu. Uzmanlar, çevrede yaptıkları gözlem ve araştırma sonucunda yunusların vücutlarında herhangi bir saldırı izine rastlanmadığını bu nedenle olayın katil balina ya da başka bir vahşi hayvanın saldırısı sonucu olmadığını açıkladı.

Bazı yunusların vücudundan kan döküldüğü görülürken, yunusların zehirli atıklardan etkilenerek yönlerini şaşırdığı ya da denizdeki akıntı sebebiyle karaya vurduğu düşünülüyor. Yetkililer, henüz ölüm nedeni belirlenemeyen yunusların bedenlerine otopsi yaparak olayı aydınlatmaya çalışacaklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay