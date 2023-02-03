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Dünya Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi
Dünya

Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi

Meksika'nın Michoacan eyaletinde, çeteler arasında çıkan çatışmada çok sayıda araç ateşe verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 08:03:00 -
Meksika'da çetelerin çatışmasında çok sayıda araç ateşe verildi

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Tuzantla kentinde, rakip çeteler birbirlerine saldırdı.

Saatlerce süren çatışma sonucu çok sayıda kişinin öldüğü iddia edildi. Bölgede 6 yanmış araç bulundu.

Takviye ekiplerin gelmesiyle güvenlik güçlerinin bölgeye geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Eyalet Başsavcılığı, olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

 

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