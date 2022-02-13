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Dünya Meksika'da cenazeye iki ayrı silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Meksika'da cenazeye iki ayrı silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Meksika'nın Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye yönelik iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 20:52:00 -
Meksika'da cenazeye iki ayrı silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Meksika’da silahlı saldırıda öldürülen bir kişinin cenazesine düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Meksika’nın Chihuahua eyaletinde yer alan Ciudad Juarez şehrinde bir cenazeye iki ayrı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 1’i 12 yaşındaki çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İlk saldırının cenaze evine yapıldığı aktarılırken, ilk saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İkinci saldırının ise cenaze törenin düzenlediği kiliseye düzenlediği belirtilerek, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Chihuahua Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti

Teksas eyaletindeki El Paso şehri sınırında bulunan Ciudad Jurez şehri, uyuşturucu kartellerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir yer olarak biliniyor. Şehirde geçen yıl bin 400'den fazla cinayet kayıtlara geçmişti.

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