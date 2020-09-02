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Aktüel Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı
Aktüel

Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 18:29:00 -
Meksika'da cenaze törenine katılanlara silahlı saldırı: 6 ölü, 15 yaralı

ANKARA (AA) - Meksika'da cenaze törenine katılanlara yönelik silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca kentinde kimliği bilinmeyen bir grup, cenaze törenine katılanlara uzun namlulu silahlarla saldırdı.

Saldırıda 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Yetikililer, saldırganların olay yerine 2 kamyonla geldiğini ve saldırının ardından aynı araçlarla kaçtığını belirtti.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bölge, yetkililer tarafından suç oranının yüksek olduğu yerler arasında geçiyor.

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