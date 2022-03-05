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Dünya Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti
Dünya

Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

Meksika'nın kuzeyindeki Zacatecas eyaletinde, bir gazeteci silahlı saldırı sonucu öldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 07:09:00 -
Meksika'da bir gazeteci daha cinayete kurban gitti

Özel bir dergide gazeteci olarak çalışan Juan Carlos Muniz, eyalete bağlı Fresnillo kentindeki silahlı saldırıda öldürüldü.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un sözcüsü Jesus Ramirez, Twitter'daki açıklamasında, suçun cezasız kalmayacağını vurgulayarak "Cinayet, kapsamlı bir şekilde soruşturulacak, cezasız kalmayacak. Ailesine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazetecinin meslektaşları da ortak bir açıklama yayımlayarak "Meslektaşımızın ve arkadaşımızın korkakça öldürülmesi, gazetecilik camiasında bulunan herkesi şoka uğrattı." denildi.

​​​​​​​Zacatecas Savcılığından iyapılan değerlendirmede, tehdit altındaki gazetecilerin korunması için hükümet yetkilileriyle temas halinde olunduğu bildirildi.

2000'den bu yana 150 gazeteci öldürüldü

Gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika'da, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 150'yi geçti.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvet alan yetkililer tarafından işlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.

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