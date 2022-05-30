Meksika'da 'Agatha' önlemi! Eğitime ara verildi, limanlar kapatıldı

Meksika’ya yaz mevsiminin gelmesiyle, yılın ilk kasırgası Agatha’nın ülkeyi vurması bekleniyor. Şiddetli rüzgar ve yağışlara neden olması beklenen kasırga sebebiyle bazı okullar tatil edilirken, bazı limanlar ulaşıma kapatıldı.

Yılın ilk kasırgası Agatha’nın Meksika’yı vurması bekleniyor. Meksika’nın Büyük Okyanus kıyısında oluşan ve şu anda kategori 2 seviyesine ulaşan Agatha, ülkenin kıyılarına doğru ilerlemeye devam ediyor. Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN) tarafından yapılan açıklamada, kasırganın daha da güçlenerek günün ilerleyen saatlerinde Oaxaca eyaletinde yer alan Puerto Escondido şehrinde karaya ulaşması bekleniyor.

Rüzgar hızı saatte 215 kilometre

Şu anda rüzgar hızı saatte 215 kilometreye ulaşan Agatha’nın, daha da güçlenerek kategori 3 seviyesine çıkabileceği belirtilirken, Oaxaca ve çevresinde şiddetli yağışlara neden olacağı bildirildi.

Oaxaca sahillerinde 6 ila 8 metreye kadar dalgalar bekleniyor

Kasırga nedeniyle Oaxaca eyaleti sahillerinde 6 ila 8 metreye kadar ulaşan dalgalar oluşması beklenirken, şiddetli yağışların akarsu seviyelerini artıracağı tahmin ediliyor. Uzmanlar bu nedenle sel ve heyelanların yaşanabileceği konusunda halkı uyardı.

Okullarda eğitime ara verildi, limanlar kapatıldı

Oaxaca eyaletinde yaklaşan kasırga sebebiyle yüzlerce barınak oluşturulurken, ilk ve orta dereceli okullar ile bazı üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildiği duyuruldu.

Yetkililer ayrıca, güvenlik önlemi olarak Oaxaca’da bulunan Salina Cruz, Puerto Angel, Puerto Escondido ve Huatulco limanlarının ulaşıma kapatıldığını bildirdi.