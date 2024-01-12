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Dünya Meksika'da 61 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı
Dünya

Meksika'da 61 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 07:04:00 -
Meksika'da 61 göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde, 61 göçmen operasyonla insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Reynosa kentinde bir evde zorla tutulan göçmenler için ordu operasyon düzenledi.

Aralarında çocukların da olduğu 61 göçmen sağ kurtarıldı.

Eyalet hükümetinden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Göçmenlerin Guatemala, Ekvador ve El Salvador uyruklu olduğu bilgisi paylaşıldı.

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