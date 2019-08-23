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Meksika'da 6 federal polis gözaltına alındı

23 Ağustos 2019 Cuma 00:13
Meksika'da 6 federal polis gözaltına alındı

MEKSİKO (AA) - Meksika'da, ülkenin batısındaki Michoacan eyaletinde 2015'te düzenlenen protesto gösterisinde bazı göstericilerin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle 6 federal polis gözaltına alındı.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada, polis memurlarının, 4 yıl önce düzenlenen protesto gösterisine katılanların üzerine ateş açtıkları ve cinayetle yargılanacakları aktarıldı.

Federal İnsan Hakları Komisyonu yetkilileri, hayatını kaybeden göstericilerden en az 6'sının federal polisin orantısız güç kullanımının kurbanları olduğunu belirtti.

Buna karşın, emniyet kaynaklarından gösteri sonrası yapılan açıklamada, silahlı olan göstericilerin polise ateş açtığı hatta hayatını kaybeden bir kişinin gösterici arkadaşları tarafından vurulduğu iddia edilmişti.

Göstericiler ise polis memurlarının, öldürdükleri göstericilerin yanına silah koyduğunu ileri sürmüştü.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 00:13
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