Meksika'da 180 metre tünel kazıp LPG çaldılar

ANKARA (AA) - Meksika'da LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) çalmak amacıyla çete üyeleri tarafından kazıldığı tespit edilen 180 metre uzunluğunda tünel ortaya çıkarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Puebla eyaletine bağlı San Martin Texmelucan kentinde, özel bir şirkete ait gaz boru hattından çeteler tarafından 180 metre tünel kazılarak LPG çalındığı tespit edildi.

Ülkede devlete ait petrol şirketi Pemex yetkilileri ve Ulusal Muhafız birliklerinin müşterek çalışması sonucu ortaya çıkarılan tünelin, 60 ile 80 santimetre genişliğinde ve 3 gizli çıkışa sahip olduğu anlaşıldı.

Yetkililer, yapılan hesaplamalar sonucunda bu tünellerden son bir haftada günlük yaklaşık 1265 varile eş değer LPG çalındığını belirledi.











