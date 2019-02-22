Meksika Ordusu duyurdu: Çatışmada ölü... Meksika'nın Michoacan eyaletinde, silahlı çatışma meydana geldi. Olayda, 8 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Meksika'nın batısında Michoacan eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 8 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Ordudan yapılan açıklamada, Michoacan'ın Zimanca bölgesinde bir operasyon sırasında çatışma çıktığı ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 asker ile bir polis memurunun yaralandığı belirtildi. Çatışmanın ardından bölgede kontrol noktalarının kurulduğu ve güvenliğin artırıldığı kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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