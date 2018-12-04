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Meksika, kayıp öğrenciler için harekete geçiyor

Meksika'nın yeni lideri Obrador, dört yıl önce sırra kadem basan 43 üniversite öğrencisinin akıbetini araştıracak Hakikat Komisyonu kurdu.

04 Aralık 2018 Salı 10:27
Meksika, kayıp öğrenciler için harekete geçiyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili Hakikat Komisyonu kurulması için kararname imzaladı.

BBC'nin haberine göre, temmuz ayında devlet başkanı olarak seçilmesinin ardından yeni hükümetin, 2014'te kaybolan 43 öğrenciyle ilgili soruşturmayı sürdürme sözünü veren Obrador, konuyu araştıracak bir Hakikat Komisyonu kurulması için bir kararname imzaladığını duyurdu.

1 Aralık'ta yemin ederek görevine başlayan Obrador, bir etkinlikte kayıp öğrencilerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "Bütün hükümet bu plana yardım edecek. Bu üzücü ve acı veren durumda ya da herhangi bir diğerinde, kimsenin dokunulmazlığı olmayacağı konusunda sizi temin ederim." dedi.

Obrador, ülkede "derin ve radikal" değişiklik yapma sözü verdi.

Meksika'da federal mahkeme, haziran ayında, bir hakikat komisyonunun gözetiminde 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili yeniden soruşturma yapılması kararı vermişti.

İşkence iddiaları

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, mart ayında öğrencilerin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 129 kişinin 34'ünün işkence gördüğüne ilişkin bir rapor yayımlamıştı.

Raporda, federal müfettişlerin şüphelilerden işkence yoluyla itiraf aldığına işaret edilmiş ve bu itirafların geçersiz sayılması çağrısında bulunulmuştu.

Hükümet yetkilileri ise söz konusu iddiaların soruşturulduğunu kaydetmişti.

Guerrero'ya bağlı Iguala kentinde 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, zorla araçlara bindirilirken görülmüştü.

Hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula'daki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu (IACHR) tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğuna dikkati çekmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 10:27
  1. Meksika
  2. Kaybolan öğrenciler
  3. Hakikat Komisyonu

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