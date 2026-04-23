Mehter kıyafeti yerine mini etek giyselerdi CHP memnun olurdu! Milli bayramda ecdat düşmanlığı
Gaziantep’te düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, CHP zihniyeti bir kez daha gerçek yüzünü gösterdi. Milli ve manevi değerlere olan alerjisiyle bilinen seküler yobazlar, bayram coşkusuna gölge düşürdü. Törende mehter kıyafeti giyerek ecdat ruhunu yaşatan çocukların gösterisi sırasında, protokole dahil olan CHP'li isimlerin çocuklara sırtını dönmesi büyük tepki çekti.
Batı’dan aldıkları devşirme kanunlarla bu milletin tarihine medeniyetine yakışmayacak bir rol biçen CHP zihniyeti, tek parti döneminin hasretiyle yanıp tutuşuyor.
Gaziantep’te 23 Nisan kutlamalarına mehter kıyafeti giyerek katılan çocuklara sırtını dönen CHP’lilerin arzuladıkları bayram kutlaması tarihin tozlu raflarında yeralıyor.
"Uçkur Partisi" tarihten rahatsız oldu
Yolsuzluk, irtikap ve rüşvetten başını kaldıramayan, son günlerde taciz suçlamalarıyla miletin gözünde adeta “uçkur partisine” dönen CHP, geçmişte stadyumlarda “büyük bir coşku” içinde kutladıklarını savundukları bayramlarda çocukları neredeyse yarı çıplak giydirerek sözde ‘modern Türkiye’nin’ yüzünü gösteriyordu.
Seküler yobazların modernlik yalanı
Mehterden, Türk-İslam geleneklerinden rahatsız olan seküler yobazların partisi CHP zihniyetinin arzuladığı Türkiye işte bu karelerde yer alıyor:
Gündem
Türkiye yasta CHP’li sekülerler dansta: Okul saldırısı günü vur patlasın çal oynasın! Gülben Ergen ve Müjdat Gezen’le coştular
Gündem
‘İşimiz duaya kaldı’ diye yazan CHP medyası moraracak! Mustafa Kemal Meclis'i işte böyle açmıştı