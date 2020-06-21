  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mehmetçik’ten şehit babalarına ziyaret

Elazığ Mehmetçik , Babalar Günü nedeniyle şehit babalarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 17:01:03 -
Mehmetçik’ten şehit babalarına ziyaret

Elazığ Mehmetçik , Babalar Günü nedeniyle şehit babalarını ziyaret etti.


İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler , 21 Haziran Babalar Günü’nde şehit babalarını unutmadı. Görev başında şehit düşen askerlerin ailelerini ziyaret eden jandarma ekipleri, babaların gününü kutlayarak hediyeler verdi.


Şehit aileleri jandarma ekiplerini büyük bir memnuniyetle karşılarken ziyaretlerde duygu dolu anlar yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı