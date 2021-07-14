Mehmetçik’ten dünyaya ders verecek hareket!

Yeni Akit Ankara

Türk İslam medeniyetinin asırlar boyu dünyaya nam salmış özelliklerinden biri olan başka inançlara hoşgörü hasletine yeni bir örnek daha eklendi. Mehmetçik, Rasulayn şehir merkezinde bulunan Süryani Ortodoks Kilisesi’nin bakım onarımını gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlk günden bu yana Barış Pınarı bölgesindeki dinî yapıların bakım ve onarımına büyük önem veren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Rasulayn şehir merkezinde bulunan Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi’nin de bakım ve onarımını yaptı” bilgisi paylaşıldı.