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Mehmetçikten annesine duygulandıran sürpriz

Kurban Bayramı tatili için memleketi Ordu'ya gelen Emin Karakuş, isimli asker, fındık toplayan annesine duygulandıran bir süpriz yaptı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:41

Askerlik vazifesini yapan er Emin Karakuş, Kurban Bayramı tatilini memleketinde geçirmek için Aybastı ilçesi Küçükyaka Mahallesi’ne gitti.

Askeri üniformasıyla birlikte, bahçede fındık toplayan annesinin yanına giderek sürpriz yapmak isteyen Emin Karakuş, sessizce yaklaşarak annesinin gözlerini kapattı.

Gözü kapalı olan anne, "Emin’e benziyor. Emin" diyerek, gözlerini açtı, ardından da "Niye kandırdın beni?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Gözyaşlarına boğulan anneyi teselli eden oğlu, dakikalarca sarılıp hasret giderdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:41
  1. Kurban Bayramı
  2. Ordu
  3. Emin Karakuş

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