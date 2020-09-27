Mehmetçik'e yeni yerli silah! TSK envanterine almaya hazırlanıyor
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 25 milimetrelik uçaksavar topu atış testlerini başarıyla tamamladı. Tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabilen silah zırhlı araçlar ile uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilecek
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yerli ve milli imkanlarla üretilerek atış testlerini başarıyla tamamlayan 25 milimetrelik uçaksavar topu sistemini envanterine katmaya hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), yeni bir yerli silah sisteminin üretiminde daha sona yaklaştı.
Testleri başarıyla tamamladı
TSK'nın muharebe ve mücadele yeteneklerini artırarak askeri stratejilerinin etkinliğini ve hareket kabiliyetini geliştirme çalışmaları kapsamında 25 milimetrelik uçaksavar topu üretildi.
Yerli ve milli imkanlarla üretilen uçaksavar topu, tekli, üçlü, onlu ve seri atış yapabiliyor. Zırhlı araçlar ve uzaktan komutalı silah kulelerinde kullanılabilen silah döner mekanizma sistemi sayesinde düşük tutukluk oranına sahip.
Her türlü hava koşullarında ve muharebe ortamında görev yapabilen 25 milimetrelik uçaksavar topu, MKEK Çankırı Silah Fabrikası Müdürlüğü'ndeki atışlı testlerini başarıyla tamamladı.