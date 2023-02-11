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Gündem Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Gündem

Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ile karadan ulaşımın mümkün olmadığı köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşınması faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 11:45:00 -
Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesi'nde görevli personel, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu, 9 yaşlarında bir erkek çocuğunu ve 55 yaşındaki bir kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Mehmetçik tarafından Hatay Serinyol'da kurulan seyyar mutfak ile vatandaşlara aralıksız sıcak yemek dağıtılıyor.

2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) timinin sismik/akustik dinleme cihazlarını kullanan AFAD ekipleri, Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi'nde enkaz altında tespit ettiği bir genci sağ kurtardı.

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