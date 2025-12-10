Mehmetçiğe güvenli koridor: ALPAY mayınlı arazide görev başında

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) harp sahasında ihtiyaç duyduğu silah ve sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, mayınlı arazilerde geçit açma sistemi olan "MKE ALPAY", harekat sahalarında kritik bir rol üstleniyor.

MKE ALPAY, motorize birlikler ve yaya unsurların hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi amacıyla MKE mühendisleri tarafından yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla geliştirildi.

400 KİLOGRAM C4 İLE YÜZDE 99 GÜVENİLİRLİK

Anti-tank ve anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkili olan MKE ALPAY, römork üzerine kurulu sistemi sayesinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT), tank veya kamyon gibi araçlarla kolaylıkla taşınabiliyor.

Sistem, temizlenmek istenen bölgeye ulaştıktan sonra, 200 metreye kadar fırlatılabilen roket ile çalışıyor. Sistemin sunduğu teknik kapasite ise şu şekildedir:

Patlayıcı Miktarı: 400 kilogram C4.

Temizleme Alanı: 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda.

Temizleme Derinliği: Yerin 1 metre altındaki mayınları etkisiz hale getiriyor.

Güvenilirlik: Yüzde 99 temizleme güvenilirliği sunuyor.

Böylece, birliklerin ilerlemesi için güvenli bir koridor oluşturuluyor ve arazinin temizlendiği teyit edildikten sonra motorize ve piyade birlikleri açılan koridordan güvenli bir şekilde geçiş sağlıyor.

MEHMETÇİK SAHADA AKTİF OLARAK KULLANIYOR

MKE ALPAY sistemi, iki personel tarafından sadece 15 dakika içinde kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Her türlü hava koşulunda etkin şekilde kullanılabilen sistem, sahadaki operasyonel etkinliğiyle öne çıkıyor.

Hâlihazırda harekât sahalarında ve sınır bölgelerinde Mehmetçik tarafından aktif olarak kullanılan MKE ALPAY, küresel mayın tehdidine karşı güvenli bir çözüm sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeline de sahip.