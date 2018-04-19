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Mehmetçiğe 5 bin adet silah sevkiyatı

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen milli piyade tüfeği MPT-76'dan 5 adedini daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına sevk etti.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:09
Mehmetçiğe 5 bin adet silah sevkiyatı

MKEK Silah Fabrikası'ndaki törende konuşan MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mehmet Ocakçıoğlu, MPT-76'dan toplamda 20 bin adet siparişleri olduğunu ve bugünkü sevkiyatla 16 binini teslim ettiklerini söyledi.

"SON TESLİMATIMIZ OLAN 4 BİN SİLAHIMIZI BİR AY SONRA YAPACAĞIZ"

Geriye kalan 4 bin silahı da bir ay içerisinde teslim edeceklerini belirten Ocakçıoğlu, şöyle konuştu:

"MPT-76 silahımız 20 binle kalmayacak. 26 bin 500 daha sipariş geleceğini ilgililerden öğrendik. Askerimizin elinde bulunan silahlar artık tedavülden kalkacak, bunların yerine MPT-76 silahımız konacak. 2019 yılı itibarıyla 26 bin 500 MPT-76, 15 bin MPT-55 silah fabrikamızda yapılacak. Bugün uluslararası söz sahibi olan MPT-76'dan 5 bin adedini teslim ediyoruz. 42 NATO testinden geçen tek silah MPT-76'dır. Bu silahımızla MKEK olarak ne kadar övünsek azdır. Bu silahta hepimizin emeği var. Bunun daha iyisini yapmak bizim de boynumuzun borcudur. İnşallah daha iyilerini yapacağız. Son teslimatımız olan 4 bin silahımızı bir ay sonra yapacağız. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 4 tır dolusu MPT-76, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmek üzere yola çıkarıldı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 12:09
  1. MPT-76
  2. Milli Piyade Tüfeğimiz MPT-76

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