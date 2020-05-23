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Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün görevinden alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:31:00 -
Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Vargün ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2'inci Bölge Müdürü (İzmir) Hayati Çelenk, 3'üncü Bölge Müdürü (Eskişehir) Hayrettin Baysal, 24'üncü Bölge Müdürü (Kars) Nesip Özden ise görevden alındı. Görevden almalara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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