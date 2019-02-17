Mehmet Tosun, Bodrum Belediye personelinin içini rahatlattı

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, yoğun bir tempo ile çalışmalarına devam ediyor. Sabah erken saatlerde başlayarak gece geç saatlere kadar esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Tosun, ziyaret ettiği vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Göreve geldikleri takdirde kamuoyuna yayılmaya çalışılan dedikoduların aksine bütün belediye personeline sahip çıkacaklarını ve işçi çıkarmayacaklarını söyleyen Tosun, kurumsallaşmış bir belediyede personelin de vatandaşların da daha mutlu olacağını söyledi.

İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Yarımada genelinde gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor. Gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Bodrumlu kadınların katıldığı el sanatlarını kursunu, Kumbahçe Mahallesi’nde yaşayan kadınların düzenlediği toplantıya katılan Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya ile yönetimini ziyaret etti.

31 Mart’ta yapılacak Belediye seçimleri öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve Belediye Meclis Üyesi Aday Adayları ilk olarak Bodrumlu kadınların katılımıyla düzenlenen el sanatları kursunu ziyaret etti. Kursta kadınlar tarafından yapılan el işlerini inceleyen Tosun, göreve gelmeleri durumunda yarımada genelinde el sanatları kurs merkezlerinin ve el sanatları köylerinin Bodrumluların hizmetine sunulacağını belirtti.

“Kadınlarımızın Sosyal Hayatını İyileştireceğiz”

Öncelikli amaçlarının Bodrum Yarımadasında yaşayan kadınların sosyal hayatlarını iyileştirmek olduğunun altını çizen Tosun; “Bütün amacımız sizin mutluluğunuz. Önceliğimiz kadınların mutluluğu. Çünkü kadınlar mutlu olduğu zaman önce aileye sonra topluma yansıyor. Sizleri mutlu edemediğimiz zaman maalesef toplum da mutsuz oluyor. Göreve geldiğimiz takdirde kadınlar ve çocuklar önceliğimiz olacak. Biz çocuklarımızı doğru yetiştirirsek, kadınlarımızın sosyal hayatını iyileştirirsek toplum olarak da Bodrum olarak da iyi bir noktaya geliriz. Bodrum yarımadamızda mevcut şartlarımız ve hizmetlerimiz yetersiz, Bodrum’un daha iyisini hak ettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden kim ne yaptı, nasıl yaptı, neyi eksik yaptığına bakmadan bizim öncülüğümüzde 31 Marttan sonra hızlı bir şekilde çalışmaya tabiyiz. Onun için de yerimizde oturmayacağız ve sürekli halkın içinde olacağız. Şuanda projelerimizi, hedeflerimizi hazırladık ve seçildiğimiz takdirde ise hemen düğmeye basıp, çalışmaya başlayacağız. Artık Bodrum olarak kaybedecek zamanımız yok” dedi.

Daha sonra Kumbahçe Mahallesi’nde kadınlar tarafından düzenlenen toplantıya katılarak burada kadınlara konuşan Başkan Adayı Mehmet Tosun; “İnşallah 31 Marttan sonra göreve geldiğimiz takdirde Kumbahçe Mahallemize ayrı bir önem vereceğiz. Çünkü bu mahallemiz Bodrum’un kalbi konumunda. Çocukluğumuzda buralara gelir giderdik, benim babam pazarcılık yapardı. O zamanlar Kumbahçe daha güzeldi. Bodrum’un özgü dokusuna daha uygundu. Bununla ilgili güzel bir ekibimizle çalışma yapıyoruz. Sadece Kumbahçe Mahallemizle ilgili değil, tüm Bodrum’un eski sokaklarını tekrar çalışacağız. Yine sokaklarımızda mavimiz, beyazımız, begonvillerimiz olacak. Hep beraber siz değerli hanımefendiler ile yitirdiğimiz değerleri ve sokakları tekrar geri kazanacağız. 31 Mart seçimlerinden sonra dere ıslahlarımızı Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız ve sel baskınları sizin kaderiniz olmayacak” dedi.

Tosun; “Belediye Personeline Sahip Çıkacağız”

Bodrum Belediyesi’nde çalışan personellere de sahip çıkacaklarını belirten Tosun; “Bodrum Belediyesi bizim belediyemiz, oradaki görev yapan arkadaşlarımızın tamamı bizim arkadaşımız. Onlarla birlikte, siz değerli vatandaşlarımızla birlikte Bodrum’u geleceğe taşıyacağız. Önceliğimiz belediyemizin kurumsallaşması olacak. Kimseyi mağdur etmeden, kimseyle uğraşmadan, kimseyi kamplaştırmadan, oradaki personelimize sonuna kadar sahip çıkarak aynı personelle, aynı kadroyla Konacık’ta yaptığımız gibi çalışarak, Bodrum’u geleceğe taşıyacağız. Sizlerden ricam, sizler benim büyüğümsünüz ‘Mehmet Tosun gelirse şöyle olacak, böyle olacak’ tarzı dedikodulara itibar etmeyin, belediye çalışanlarımız da rahat olsun, hepsine sahip çıkacağız. Sadece yeni bir yönetim anlayışıyla belediyemizi kurumsallaştıracağız ve işe göre personel çalıştıracağız. Belediyemiz daha çalışır ve halkla iç içe olacak” dedi.

Soru cevap şeklinde gerçekleştirilen toplantıda Başkan adayı Mehmet Tosun, Kumbahçeli kadınların sorularını tek tek cevaplayarak, daha iyi bir Bodrum için yapılması gerekenler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bodrumspor’a Ziyaret

Seçimlere az bir süre kala her anını dolu dolu, Bodrum için çalışarak geçiren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun son olarak Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve yönetimini ziyaret etti. Bodrumspor Gümbet Tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Tosun, kulüp başkanı Rıza Karakaya’dan Bodrumspor ile ilgili bilgiler aldı. Göreve geldikleri takdirde Bodrumspor için desteklerinin süreceğini belirten Tosun, sporun sadece futbol olarak değil, tüm branşları ile birlikte ele alınarak hak ettiği yere geleceğinin altını çizdi. Bodrumspor Kulübü Başkanı Karakaya ise İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve ekibine çalışmalarında başarılar diledi.