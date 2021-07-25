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Biyografi Mehmet Topal kaç yaşında? Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Mehmet Topal’ın yaşı kaç?
Biyografi

Mehmet Topal kaç yaşında? Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Mehmet Topal’ın yaşı kaç?

Mehmet Topal kaç yaşında? Mehmet Topal nereli? Mehmet Topal nerede oynadı? soruları Mehmet Topal’ın Beşiktaş ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamasından sonra merak edilir oldu. Peki Mehmet Topal kimdir? Mehmet Topal hangi takımlarda oynadı? İşte Mehmet Topal yaşı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:34:00 -
Mehmet Topal kaç yaşında? Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Mehmet Topal’ın yaşı kaç?

Son dakika Beşiktaş transfer haberi… Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi yeni transferlere imza atıyor. Beşiktaş, 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Topal ile alaştı. Mehmet Topal, “Şu anda 20 yaşındaki gibi heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Peki Mehmet Topal kaç yaşında? Beşiktaş’a transfer olan Mehmet Topal’ın yaşı kaç?

Mehmet Topal kaç yaşında?

Mehmet Topal 3 Mart 1986 tarihinde Malatya’da doğdu. Ön libero mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Üç farklı takımla (Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir) Süper Lig şampiyonluğu yaşamış tek futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçti, ayrıca 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen tek Türk futbolcudur. 2008-2018 yılları arasında Türkiye formasıyla 81 maça çıktı ve 2 gol attı.

Mehmet Topal

Mehmet Topal hangi takımlarda oynadı?

Malatya Belediyespor’un altyapısında oynarken 2002’de Çanakkale Dardanelspor'a transfer oldu. Çanakkale Dardanelspor'da başarılı futboluyla göz dolduran Mehmet Topal, Galatasaray ve Rumen futbolunun efsane oyuncusu ve Galatasaray SK o zamanki teknik direktörü olan Gheorghe Hagi'nin tavsiyesi ile 2006-2007 sezonu başında Çanakkale Dardanelspor'dan, Galatasaray'a 1.000.000 $ karşılığında transfer edildi.

Valencia

2009-10 sezonu Mehmet'in Galatasaray'daki son yılı oldu. 12 Mayıs 2010 tarihinde Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, Mehmet Topal'ın, önümüzdeki sezon Valencia'ya transferinde oyuncunun kendisi ve Valencia kulübü ile her konuda anlaşıldığı belirtilmişti..

Fenerbahçe

Mehmet Topal Fenerbahçe formasıyla. 2012-2013 yaz transfer döneminde Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Valencia'dan 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

İstanbul Başakşehir

26 Ağustos 2019 tarihinde Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş

Beşiktaş Teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı. Mehmet Topal 12 Temmuz 2021 tarihinde, Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçti ve 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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