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Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini değerlendirdi

- Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mehmet Topal:"Buraya geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Başakşehir'de geçen sene yarım kalan hikayemiz var. İnşallah bu sezon onu başarıp şampiyonluğa ulaşırız"- "Okan hocam Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biriydi. Bizi yurt dışında da temsil etti. Onunla oynama şerefine nail olmuş biriyim. Şimdi de hocalığımı yapacak. Bunlar karışık duygular"- "Öncelikli hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ve finali zorlamak"

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:52
Mehmet Topal, Başakşehir'e transferini değerlendirdi


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'in 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı milli futbolcu Mehmet Topal, turuncu-lacivertli kulübe transferinden dolayı mutlu ve heyecanlı olduğunu, Süper Lig'de şampiyonluğu kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün sosyal medya hesaplarında videolu açıklamaları yer alan Mehmet Topal, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve heyecanlıyım. Başakşehir'de geçen sene yarım kalan hikayemiz var. İnşallah bu sezon onu başarıp şampiyonluğa ulaşırız. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah burada büyük başarılar elde ederiz." diye konuştu.

Yaklaşık 1 aydır özel antrenörler eşliğinde çalıştığını anlatan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fizik olarak kendimi iyi durumda hissediyorum. Son 15-16 yılda böyle bir tatil yapamamıştım. Böyle bir süreç benim kaslarım, vücudum ve kafam için iyi oldu. Bedenimi dinlenmiş hissediyorum. Takımla antrenmanlara başladıktan sonra inşallah en kısa zamanda formumu yakalar ve takıma faydalı olurum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Okan Buruk ile Galatasaray'da birlikte forma giydiğinin hatırlatılması üzerine Mehmet Topal, şunları kaydetti:

"Okan hocam Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biriydi. Bizi yurt dışında da temsil etti. Onunla oynama şerefine nail olmuş biriyim. Şimdi de hocalığımı yapacak. Bunlar karışık duygular. Okan hocam, teknik direktör olarak da kendisini geliştirdi. Sürekli performansını daha üste taşıyor. Takım olarak sezona kötü başladık ama bu, böyle gidecek anlamına gelmiyor. Okan hocam ile çalışmak benim için keyifli olacak. İnşallah birbirimize çok iyi şeyler katıp birlikte güzel başarılar yakalarız."

Milli futbolcu, turuncu-lacivertli kulüp hakkında bilgi sahibi olduğunu anlatarak, "Kulübün içini ve şeklini çok iyi bilen biriyim. Örnek bir kulüp. Dışarıda hep olumlu yönleri anlatılıyor. Buraya geldiğinizde çok fazla zorlukla karşılaşmıyorsunuz. Kulübü iyi tanıdığımı söyleyebilirim. Arkadaşlarımızla görüştük. Güzel sohbetlerimiz oldu. Onların temennileri de buraya gelmemde etkili oldu."şeklinde görüş belirtti.

Medipol Başakşehir'de mevkisinde kaliteli isimlerle rekabet içinde olacağının ifade edilmesi üzerine Mehmet, "Rekabet her zaman başarıyı getirir. Bu rekabetten önce hedefimiz çok iyi bir dostluk kurmak olmalı. O dostluğu kurarsak başarı gelir." değerlendirmesinde bulundu.


- "Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırmış bir Başakşehir var"


Mehmet Topal, son 3 sezonda şampiyonluk yarışında olan yeni takımıyla bu sezon şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Sezonun ilk 2 maçını kaybettiklerini hatırlatan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene şampiyonluğu kılpayı kaçırmış bir Başakşehir var. Bu sene de yarışın içinde olacağımızı düşünüyorum. Sezona galibiyetle başlayamadık ama bu hataların telafisi olur. Önemli olan sezon sonuna doğru hata yapmamamız. Hocalarımız gerekli çalışmaları yapıyordur. Eksiklerimizi biliyorlardır. Bu eksiklerimizi en kısa sürede giderip şampiyonluk yarışında olduğumuzu taraftarlarımıza ve camiamıza göstermemiz gerekiyor."

Her zaman yüksek hedefler belirlediğini anlatan Mehmet Topal, "Öncelikli hedefimiz Türkiye şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ve finali zorlamak. Seviye atladıkça daha çok tecrübe kazanacağız. Hayatım boyunca hedeflerimi hep yüksek tuttum ve hayal kurmaktan vaz geçmedim. Hedeflerimiz kadar hayallerimizin de büyük olması gerekiyor. Geçen sene kaçan bir şampiyonluk var. Çok iyi bir kadromuz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

A Milli Takım'da 81 kez forma giyen Mehmet Topal, hedefinin 100'ler kulübüne girmek olduğundan bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Her Türk oyuncusu gibi o formayı taşımak benim için büyük bir onur ve şeref. Milli takım forması giymek ve kaptanlık yapabilmek benim en büyük hayallerim arasındaydı. Bunun onuru tarif edilemez bir duygu. 100. maça yaklaştık. Sağlığımız el verir, hocalarımız da görev verirse 100'ler kulübüne girmekten onur duyarım."

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:52
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Mehmet Topal
  4. SÜPER LİG
  5. transfer

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